İSTANBUL, (DHA)- Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası Fatih’te başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen satranç turnuvası Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda başladı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın açılışını yaptığı turnuva, 14 Ağustos’a kadar devam edecek.

“TURNUVA BU YIL REKOR KATILIMLA GERÇEKLEŞİYOR”

Etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ergün Turan, “Turnuvamız bu yıl rekor sayıda katılımcıyla gerçekleşiyor. 21 ülkeden, bin civarında sporcuyu Fatih’te ağırlıyoruz. Katılımcılarımız arasında dünya genelinde büyük başarılar elde etmiş, önemli satranç üstatları da bulunuyor. Ülkemizde son yıllarda, satranca ilginin artması, özellikle gençlerimiz arasında rağbet görmesi, takımlar hâlinde uluslararası turnuvalardan önemli başarılar elde etmeleri sevindirici ve gurur verici bir gelişme” dedi.

"SPORU VE SPORCUYU DESTEKLEYECEĞİZ"

Gençlerin gelişimine, fiziksel, ruhsal, zihinsel açıdan sağlıklı yetişmelerine özen gösterdiklerine değinen Turan, “İlçemize 3 yılda tam donanımlı birçok spor merkezi kazandırdık. Fatih Belediyesi olarak, belediyecilik faaliyetlerimizde, gençlerimizin refahını artırmayı, eğitim ve sosyalleşme imkânlarını zenginleştirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendiriyoruz. Gençlerimizin sağlıklı, kendinden emin, mutlu, inançlı, insanlık sevgisiyle dolu yetişmeleri için, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sporu, sporcuyu destekleyeceğiz” dedi.

Turan, konuşmasının ardından turnuvaya katılan yarışmacılarla başarılar diledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “22 ülkeden 45 unvan sahibi, 65'ten fazla yabancı, binden fazla sporcu katılımıyla bir rekora imza atan turnuva; ülkemizde yapılan uluslararası satranç turnuvaları arasında en yüksek katılıma sahip turnuva olma özelliğini de kazandı. Çekişmeli yarışlarda oyuncuların ter dökeceği turnuva 14 Ağustos’ta sona erecek ve dereceye girenlere 100 bin liraya varan ödül verilecek” denildi.