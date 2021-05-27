Güreşte 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası yarın İstanbul’da başlayacak. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, turnuvada 13 ülkeden 300 civarında sporcu mücadele edecek.

Turnuvanın ilk gününde yarın sabah serbest stilde 57, 65, 74, 86, 97 kilo, grekoromen stilde 55, 63, 72, 82, 97 kilo, kadınlarda ise 50, 55, 59, 65, 72 kilo eleme müsabakaları yapılacak.

Organizasyon, 30 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek finallerle sona erecek. Diğer yandan, turnuvanın teknik toplantısı bugün yapıldı.