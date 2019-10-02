Uluslararası Fethiye Spor Festivali başlıyor

Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, yaptığı açıklamada, 4-13 Ekim’de düzenlenecek festivalin Türkiye’de çoklu branşta yapılan ilk spor festivali olma özelliği taşıdığını söyledi. Türkiye’de ilk kez yapılacak organizasyonla Fethiye’nin alternatif turizm anlamında da önem kazanacağını vurgulayan Yiğit, “Ölüdeniz’de açık deniz yüzme yarışmasının yanı sıra yine ülkemizde ilk kez parabeachvolley (oturarak plaj voleybolu) yapılacak. Yine iki ilçeyi kapsayan Likya Granfondo müsabakası ilçemizde ilk kez yapılacak. İlk hafta müsabakalarına yaklaşık ilçe dışından binin üzerinde misafir bekliyoruz” dedi.

Yiğit, Ölüdeniz Kumburnu Plajı’ndan açığa doğru yapılacak yüzme yarışının 1250 metre gidilip gelinmek suretiyle iki parkurdan oluşacağını, 2.5K ve 5K müsabakalarına katılacak sporcuların özel çiplerle derecelendirileceğini dile getirdi.

Etkinlikte 2.5 K yüzme kategorisinde engelli sporcuların da yarışacağını belirten Yiğit şunları kaydetti:

“Aynı anda bedensel engelli oturarak voleybol müsabakaları da yapılacak. İlk kez Likya Granfondo (yol yarışı) müsabakası yapılacak. Sporcular, 111 kilometre uzun parkur ve 65 kilometre kısa parkurda ter dökecek. Tüm organizasyon boyunca ilçemize gelecek sporculara bileklikler dağıtılacak bu bileklikler ile sporcular anlaşmalı iş yerlerinden yüzde 10 oranında indirim sağlayacaklar. İkinci hafta programı, maraton, satranç ve karate müsabakalarıyla devam edecek. ikinci haftada da 1500 civarında misafiri ağırlayacağız. Organizasyonun ilçemiz için önemine binaen desteklerini esirgemeyen başta kaymakamımız ve belediyemiz olmak üzere katkı sağlayan tüm oda ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz.”

İHA