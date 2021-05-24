Uluslararası Erciyes Ultra Sky Dağ Maratonu ne zaman yapılacak?

Erciyes AŞ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yaz Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilen Erciyes Dağ Maratonu, merkezi İsviçre’de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumu olan ITRA takviminde de yar alıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de atletlerin katılacağı yarışlar, iki gün boyunca 64K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer (VK) olmak üzere 4 farklı etapta düzenlenecek.

Çok özel bir kategori olan VK yarışı, Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyor. 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı’da 2 bin 350 metreden başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 360 metre irtifada bitişe ulaşacak.

64K Erciyes Ultra Sky parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanıyor. 25K Trail Run ise 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor ve Hacılar Sarı Göl’e uzanıyor. 12K’da ise yarışmacılar Hacılar Kapı ve Tekir Kapı arasında koşarak 12 kilometre boyunca ter döküyor.

Bu yarışlarda atletler uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes’te kıyasıya mücadele edecek. Kayseri’den ve Türkiye’den amatör, profesyonel ve kendini test etmek isteyen sporcuların da katılım sağladığı maratona www.skyerciyes.com sayfasından herkes kayıt yaptırabilecek.

Öte yandan organizasyon kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından tüm vatandaşların katılımı ile halk koşusu ve farklı yaş gruplarından çocukların katılacağı çocuk maratonu düzenlenecek.

AA