Uluslararası Basketbol Vakfı ve Özel Olimpiyatlar’dan iş birliği

FIBA tarafından 2008 yılında kurulan IBF ile Özel Olimpiyatlar ortaklıklarını duyurdu. İki kurum, Özel Olimpiyatlar Karma Sporlar’ın (Special Olympics Unified Sports) gücünü kullanarak, bireyleri saha içinde ve dışında basketbola teşvik etmek amacıyla güçlerini birleştirdi.

Bu ortaklığı kutlamak için, İsviçre, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, İtalya ve Litvanya Özel Olimpiyat programlarını temsil eden 12 karma takım İsviçre’nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi’nde bir araya gelerek maç yaptı.

Özel Olimpiyatlar Karma Sporlarda, zihinsel engelli kişiler ("sporcular" olarak adlandırılır) ve zihinsel engelli olmayan kişiler ("partnerler" olarak adlandırılır) aynı takımda bir araya getirilir. Karma Sporlar, “arkadaşlık, anlayış ve kabul için en hızlı yol birlikte eğitim ve birlikte oynamaktır” ilkesinden ortaya çıkmıştır. Şu anda, geleneksel Özel Olimpiyatlar basketboluna katılan 535 bin sporcunun, 200 binden fazlası karma basketbol sporcusu ve partneridir.

İş birliği hakkında konuşan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, “Bu ortaklık sayesinde basketbol ailesini büyütmekten mutluyuz. Kapsayıcı olmak IBF’nin değerlerinin özünü oluşturuyor, Özel Olimpiyatlar ile güçlerimizi birleştirerek basketbolu daha erişilebilir hale getiriyoruz” dedi.

Özel Olimpiyatlar’ın Spor ve Oyunlar Sorumlusu Lou Lauria ise, “Özel Olimpiyatlar, Uluslararası Basketbol Vakfı ile resmi olarak ortak olmaktan mutluluk duyuyor. Vakıf bize son iki yıldır tam destek sağlıyor ve engelliler için daha kapsayıcı spor fırsatlarına duyulan gereksinime farkındalık sağlamamıza yardımcı oluyor. Onların 3x3 basketbol ve mini basketbol sayesinde basketbolun faydalarının daha geniş bir katılımcı grubuna ulaşması konusunda yaptıkları Özel Olimpiyatlar'ın dahil olduğu Karma Sporlar programı ile mükemmel bir uyum sağlıyor” şeklinde konuştu.

Özel Olimpiyatlar Global Elçisi ve NBA Efsanesi Sam Perkins de, “Bu sporcular sahaya her çıktıklarında birlikteliğin gücünü gösteriyorlar. Onların birlikte oynadıklarını ve eğlendiklerini görüyorum. Sporun saflığını somutlaştırıyorlar adeta. Bu iş birliği basketbolu geliştirmeye devam etme ihtiyacına daha fazla farkındalık getirecek ve sporda sürekli büyüme için daha fazla fırsat sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu.



