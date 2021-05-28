Muğla Valiliği ile Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen yarışlarda 9 ile 81 yaş aralığında 900’e yakın kadın ve erkek yüzücü mücadele etti.

İçmeler Plajı’nda başlayarak körfezde gerçekleşen yarışlarda, Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası (3 bin 8 metre) 91, Martı Hotels Açık Su Yüzme Şampiyonası (6 bin metre) 179, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası (1000 metre) 240, Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası (2 bin 8 metre) yarışında 266 sporcu kulaç attı.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine, salgın dolayısıyla verilen bir yıllık aranın ardından herkesin denizi özlediğini söyledi.

Yüzücülerin ilk yarış startıyla birlikte coşkulu bir performans ortaya koyduğunu belirten Demirel, "Sonuçları merak ediyoruz. Salgın dönemine rağmen iyi hazırlanmışlar ve bunu da sonucu yansıtacaklar. Bu yılın özelliği bu şampiyona da Marmaris ilk etabımız. Ekimde Göcek ve Bodrum etabıyla birlikte Yılın Turkuaz Serisi Yüzme Şampiyonları ortaya çıkacak. Bu da bir ilk olacak. Dikkatli ve mesafeli start uygulaması da yaptık. Bugün mutluyuz sporcularımız da mutlu." diye konuştu.

Şampiyona 117 yüzücünün kayıt yaptırdığı, 500 metrelik Işık Yolcuğu Gece Yüzme yarışıyla sona erecek. Yarış sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları ödül töreniyle verilecek.