UEFA’nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu UEFA Uluslar Ligi’nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, bu akşam saat 20.00’de Hollanda’nın Başkent’i Amsterdam’da gerçekleştirilecek. Geçen sezon 3 takımlı B Ligi Grup 2’de Rusya ve İsveç’in yer aldığı grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sonuncu olan Ay-Yıldızlılar, Lig B kategorisinde 3. Torba’da yer alacak. UEFA’ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi’nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16’şar takımdan oluşan A, B ve C Ligleri için 4’erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi için ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı. B Ligi’nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşmeyecek.

Son sıradakiler küme düşecek

Gruplarda takımlar rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi liderleri, Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere kalacak. B, C ve D liglerini lider bitiren takımlar bir üstündeki lige yükselecek. A ve B grupları sonuncuları bir altındaki lige düşecek. C Ligi’nde son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-Out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek. Play-Out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak takımlar doğrudan D Ligi’ne düşürülecek.

Uluslar Ligi ne zaman başlayacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, Uluslar Ligi'ni kazanan takımın tespit edileceği finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

Uluslar Ligi'nin Dünya Kupası’na etkisi nedir?

Dünya Kupası Elemeleri’nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar’da düzenlenecek finallere yükselecek. Play-Off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak Play-Off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.

2020-2021 UEFA Uluslar Ligi Statüsü

Gruplarda takımlar rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (Yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak. B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.

Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak takımlar doğrudan D Ligi'ne düşürülecek.