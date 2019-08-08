Uludağ Limonata Bursaspor’un arkasında!

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük ve en köklü içecek şirketi olan Uludağ İçecek, Uludağ Limonata markasıyla Türkiye Kupası’nın kazanıldığı 1985 yılında başlayan Bursaspor forma sponsorluğunu 2005-2007’de Süper Lig’e yükseldiği dönemde, Bursaspor’un Süper Lig şampiyonu olduğu 2009-2010 sezonunun yanı sıra 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da devam ettirdi.

Uludağ İçecek, Bursaspor Kulübü Futbol Takımı’nın forma sırt sponsorluğunu 2019-2020 sezonunu da kapsayacak şekilde uzattı. 7 Ağustos 2019 günü Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Uludağ İçecek’i temsilen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz, Bursaspor’dan ise Başkan Mesut Mestan katıldı.

Sponsorluk töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Mesut Mestan, “Bizim için önemli günlerden bir tanesi. Uludağ İçecek ailesi ile sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Bursaspor için hayırlı olmasını arzuluyoruz” açıklamasında bulundu.

Uludağ İçecek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, aile olarak çocukluktan beri Bursasporlu olduklarını ve Bursaspor’un iyi gününde de kötü gününde de destek verdiklerini söyledi: “Biz çocukluktan beri aile olarak Bursasporluyuz. Atatürk Stadı’nda büyüdük. Önemli olan kurumların, taraftarların, şirketlerin Bursaspor’un yanında olması. 2000’den bu yana Bursaspor’un formasının arkasında iyi günde de kötü günde de biz olduk. Babamın yönetici olduğu dönemde kupa şampiyonu olurken Uludağ forma sponsoruydu. Ağabeyim Levent Kızıl başkanlığında da 2. Lig şampiyonu olmuştuk.”

Uludağ İçecek İcra Kurulu Başkanı Mete Öz, “2005-2006 sezonun da ben yöneticiydim. Bu duruma benzer bir durum vardı. Hesaplar hacizliydi ve yayın geliri yoktu. Spor Toto’dan gelir vardı. Gençlik Spor ona el koymuştu. Merinos hesaplarıyla iş yaptık. Mesut Başkanımız o dönem genel sekreter ben de mali asbaşkandım. O gün oldu, bugün de olacağına inanıyorum. Biz Uludağ İçecek olarak Bursaspor’un 30-40 yıldır arkasındayız. Son 20 yılda en fazla destek vereniz ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik krize karşın yine Bursaspor’un arkasında olmaktan gurur duyuyoruz. O zaman uğurlu gelmiştik. İnşallah bu yıl da uğurlu geliriz ve Süper Lig’e çıkarız “dedi.

Konuşmaların ardından imzalanan 1 yıllık anlaşma ile Uludağ Limonata markası Bursaspor formasının arkasında yer almaya devam edecek.



