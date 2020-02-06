Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Kış Kupası'nda ilk ayak yarışları, V1 Challenge yarışlarıyla birlikte 8-9 Şubat tarihlerinde İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Yarış Pisti'nde başlayacak. 26 sporcunun mücadelesine sahne olacak Kış Kupası bu yıl Super, Super Production, Maxi, 1600 ve Volkicar olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Ülkü Park Yarış Pisti'nde araçlar 8 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da piste çıkacak. Heyecan 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da kaldığı yerden devam edecek.