Vavacars Fatih Karagümrük’ün sezon başındaki transferlerinden Otabek Shukurov, eski takımı Sharjah ile oynadığı Asya Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gole rağmen şampiyonluk kupasını kaldıramamıştı. Özbek oyuncu, bu başarıya rağmen rotasını Süper Lig’e çevirerek Fatih Karagümrük’e transfer oldu. Ülkesinde devlet üstün hizmet nişanına sahip olan, sosyal hayatında yardımseverliği yeşil sahada ise savaşçılığı ve mücadele gücüyle dikkat çeken başarılı oyuncuyla sıra dışı hikayesini konuştuk...

Özbekistan'da sadece savaşçılara verilen devlet üstün hizmet nişanına sahip. Futboldan kazandığı parayla ülkesinde eğitime büyük katkılar sağladı, yardımsever kimliğiyle öne çıktı. Genç yaşta Milli Takım 'da kaptanlık pazubandı taktı, Karagümrük'te ise takımın en değerli oyuncusu...

Avrupa'dan teklifler alan 26 yaşındaki Otabek Shukurov'la bir araya geldik, hedeflerini ve hikayesini dinledik. Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu adeta gözlerinden fışkırırken, "Transferde adım geçiyor ama benim tek düşüncem Pirlo'dan bir şeyler öğrenmeye devam etmek ve sözleşmeme uymak" dedi.

İşte Özbekistan Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapan Otabek Shukurov'un sözleri:

'Türkiye'deki ilk Özbek'

"Tabi ki Türkiye'yi tercihim ettiğim için memnunum. Bu benim için yeni bir meydan okuma, yeni bir ortam, yeni bir çevreydi. Türkiye’de oynayan ilk Özbek olmak. Elhamdülillah, bu bir büyük şans benim için. Nasip olan her kadere razıyım. Türkiye Ligi hakkındaki düşüncelerim çok sıcak. Çünkü çok sayıda güçlü, kaliteli ekip var. Sonuç için, hedefleri için tüm yeteneklerini, imkanlarını kullanan, güçlerini veren kulüplerden ibaret bir lig. Tabii ki hem oyuncu hem de taraftar olarak hoşuma gidiyor. Burada olmaktan son derece mutluyum."

'Her maçım finalmiş gibi'

"Hayatta kendime hep yüksek hedefler koydum ve hayatımın temeli futbol , bu yüzden sahaya girdiğimde bu süreç hayatımın anlamı oluyor. Her şeyimi vermek istiyorum. Her maça takım olarak bir finalmiş gibi hazırlanıyoruz. Bu takımın bir parçası olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım."

'Pirlo'yla her an önemli'

"Pirlo gibi bir efsane ile çalışmak benim için gerçekten harika. Özellikle benim oynadığım orta sahada ne kadar iyi oynadığını, nasıl bir futbolcu olduğunu tüm dünya biliyor. Her andan yararlanmaya, ondan daha fazlasını almaya, yeni şeyler öğrenmeye, dersler çıkarmaya kararlıyım ve bunun için çalışıyorum."

'Sözleşmeme uyacağım'

"Batıdan gelen tekliflere gelince, benim içim önemli olan tek bir şey var; Fatih Karagümrük kulübüyle devam eden sözleşmem. Profesyonel bir oyuncu olarak bu sözleşmeye tamamen uyacağım. Takımımda kendimi iyi hissediyorum. Tüm dikkatimi bu kulübe odakladım."

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL