Ülke sıralamasında nefes nefese kapışma

Türk futbolu, Avrupa’da haftayı bir beraberlik ve bir galibiyetle tamamlarken, bizim için son derece kritik olan UEFA Ülke Sıralaması’nda rakiplerimizle yarışımız büyük bir kapışmaya dönüştü.

Galibiyetin 400, beraberliğin 200 puanla ödüllendirildiği ülke sıralamasında 4 takımımız da iç sahada rakipleriyle karşılaştı. Galatasaray, Devler Ligi’nde Club Brugge’la son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Kupa 2’de Beşiktaş, Bratislava’yı 2-1 yenerek, ülke puanına ilk katkısını çok kritik bir dönemde yaptı. Başakşehir, Roma’ya 3-0, Trabzonspor da Getafe’ye tek golle boyun eğdi. Bu sonuçların ardından 4 takımımızla kazanabileceğimiz toplam 1600 puanın 600’ünü aldık ve 32.400’le 11. sıradaki yerimizi koruduk.

Hedefimizdeki 3 takımlı Ukrayna, bu hafta sadece 200 puan alırken 33.300 puana ulaştı. Hemen arkamızdaki yine 3 takımlı Avusturya ise 800 puanla 31.525’e yükseldi.

Fark giderek azaldı...

Yani biz Ukrayna’ya yaklaşırken, arkamızdaki Avusturya da nefesini iyice hissettirmeye başladı. Bu yüzden Avrupa Ligi’nde son 32 Turu hedefi devam eden Başakşehir, Devler Ligi’nde ufak da olsa Avrupa Ligi’ne kalma şansı bulunan Galatasaray’ın yanı sıra iddiası olmayan Beşiktaş ve Trabzon’un son maçlarda alacakları puanlar, ülkemiz adına son derece önemli olacak. Çünkü Ülke Sıralaması’nda sezonu ilk 10 içinde tamamlamazsak, 2020-21 şampiyonumuz 2021-22 Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalabilir. 11.’liği kaybetmek ise bu şansımızı tamamen kaybetmemiz anlamına gelecek.

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