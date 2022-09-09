UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde dün gece 4 takımımız sahne aldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA GALİBİYETİ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Gustavo Henrique ve 90+2'nci dakikada Batshuayi kaydetti. Dinamo Kiev'in karşılaşmadaki tek golü 64'üncü dakikada Tsygankov'dan geldi.

GECENİN 2. GALİBİYETİ BAŞAKŞEHİR'DEN

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67'nci dakikada Ndayishimiye, 75'inci dakikada kendi kalesine Kingsley ve 82'nci dakikada Berkay Özcan kaydetti.

ALİ ŞAŞAL VURAL, 1 PUANI 90+2'DE KURTARDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nda Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı. Yiğidolar'ın tek golü 42. dakikada Dia Saba'dan geldi. Slavia Prag'ın golünü kaydeden isim ise Olayinka oldu.

Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

TEK KAYIP TRABZONSPOR'DAN

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Ferencvaros'ta Civic 16. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın 87. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA 20. SIRAYA YÜKSELDİK

Gecenin sonuçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar 20. sıraya yükseldik.

Gecenin ardından oluşan sıralama;

17. Hırvatistan 25.150

18. Yunanistan 24.725

19. Danimarka 24.625

20. TÜRKİYE 23.700

21. İsrail 23.250

22. Kıbrıs Rum Kesimi 22.275

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.

Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.

(Skorer)