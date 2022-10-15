Ülke puanında güzel günler yakın!

Avrupa Kupaları'nda tartışmasız tarihimizin en iyi haftalarından birini yaşadık. Nasıl sevinmeyelim ki; Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe ve Trabzonspor , Konferans Ligi'nde de Başakşehir ile Sivasspor, sahadan zaferlerle ayrıldılar; ilk kez aynı günde Türk takımları 4'te 4 yaptı. Geçen sezonu 20. bitirdiğimiz için gelecek sezon UEFA'ya 5 yerine, 4 takım gidecek ve Avrupa Ligi'nde olmayacağız. İşte böylesine kritik bir dönemde UEFA Ülke Sıralaması'nda bu hafta 1.600 puan kazandık ve Danimarka ile UEFA'nın ihraç ettiği takımsız Rusya'yı geçerek 18.'likten 27.300 puanla 16. sıraya ulaştık.

4 yerine yeniden 5 takım

An itibarıyla gözümüzü ilk 15'in içine diktik. Eğer bu sezonu ilk 15'in içerisinde tamamlarsak, 2024-25'te tekrar 5 takımla UEFA'da olacağız, Avrupa Ligi'ne yeniden takım gönderebileceğiz ve de Devler Ligi'ne 2 temsilcimiz katılacak. Şu anda Fenerbahçe ve Başakşehir, gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzon ve Sivas da umarız bir üst tur biletini kapacaklar. Dileğimiz, 4 takımımızın da Play-Off oynamadan, lider olarak direkt son 16 Turu'na yükselmeleri.

En formda ülkelerden biriyiz

Onların kazanarak devam etmeleri ve gruptan çıktıklarında alacakları ekstra bonuslar, Süper Lig şampiyonunun genelde direkt gruplara katılımını sağlayan 11. sıraya ya da daha yukarıya çıkmamızı sağlayabilir. Bu sezon Ülke Sıralaması'nın en formda ülkelerinden biriyiz. Ayrıca listede 10- 20 arasında en çok puan toplayan (7.000) ve en fazla takımla temsil edilen (4) ülke konumundayız. Eğer söz konusu sıralamada bu performansımızı fazla düşüş yaşamadan devam ettirebilirsek, sadece 2024-25 sezonunu değil, Türk futbolunun Avrupa arenasındaki geleceğini kurtarmak adına da büyük bir iş başarmış olacağız.

Geçen sezonu şimdiden geçtik

Ülke sıralamasında son yıllara baktığımızda çok fazla puan toplayamıyoruz. Bu açıdan en iyi dönemimizi, 2012-13 sezonunda 10.200 puanla (Fenerbahçe 4.800 ve Galatasaray 4.400 puan kazandırmıştı.) yaşadık. Çok değil 2020-21'de ise sadece 3.100 puanla kabus gibi bir sezonumuz bile vardı. Geçen sezon 6.700 puanda kalırken, Konya'nın erken veda ettiği bu sezon kalan 4 temsilcimizle, grup maçlarının 4. haftası sonunda 7.000'i görmemiz, bizim için muhteşem oldu.

Ülke puanında son 5 sezonumuz

2018-19 5.500 puan

2019-20 5.000 puan

2020-21 3.100 puan

2021-22 6.700 puan

2022-23 7.000 puan

Lider çıkmak harika olur

Temsilcilerimizin Avrupa'da gruplarından lider olarak çıkmaları, gelecek bonus puanlarının artması anlamına geliyor. Çünkü Avrupa Ligi'nde 2. olanlar, Devler Ligi'nin 3.'leriyle, Konferans Ligi'nde 2. sırayı alanlar, Kupa 2'nin 3.'leriyle Son 16 Turu için Play-Off oynuyor; yani erken elenme ihtimali var. Son 16'ya yükselmenin bonusu (Bizim takımlar için) 200 puan. Avrupa Ligi'nden lider çıkmak 800, ikinci çıkmak 400 puan. Konferans Ligi'nde ise zirveyi kapmak 400, ikinci olmak da 200 puan kazanmak demek.

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