Ülke puanı için umudumuz Galatasaray!

Avrupa Kupaları'na 5 takımla başladığımız sezonda Fenerbahçe 'nin de elenmesiyle birlikte tek temsilcimiz Galatasaray kaldı.

Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile eşleşen Sarı- Kırmızılılar'ın alacağı puanlar, Türk futbolu için hayati önem taşıyor.

Kanarya'nın vedası sonrası UEFA Ülke Sıralaması'nda 16. sırayı kaybettik ve 26.900 puanda kalarak 19. sıraya kadar düştük. Artık hedefimiz 15. sıra. Eğer sezonu 15. bitiremezsek; 2023-24 sezonunda Avrupa'ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi'ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz, Avrupa Ligi'ne de hiç takım gönderemeyeceğiz.









Eğer Sarı-Kırmızılılar turu geçemezse, yaklaşık 5 yıl boyunca Avrupa'ya gidecek kulüplerimizi gruplara kalma yolunda zorlu bir süreç bekliyor olacak.

Çağrı Davran