Bundeslgia devi Bayern Münih'in başkanı Uli Hoeness, Alman haber ajansı Deutsche Presse-Agentur'a verdiği röportajda Paris Saint Germain'in Fransız süperstarı Kylian Mbappe'yle ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. 67 yaşındaki futbol adamı, 20 yaşındaki futbolcuyu çok istediğini söylerken bununla birlikte transferin imkansız olduğunu söyledi.

"Mbappe, süper bir futbolcu. İmkanım olsa kendisini hemen alırım. Ancak onun için yeterli paramız yok." diyen Hoeness, bu yaz hiçbir futbolcu için 100 milyon euro harcayamayacaklarını da ifade etti. Bavyera ekibinin başkanı, "10 yıl önce bir futbolcuya 80 milyon euro ödeyeceğimi bile hayal edemezdim." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler