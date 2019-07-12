ULEB ve ACB, EuroLeague’in yeni sistemine karşı

ULEB ve İspanya ACB Ligi, EuroLeague’in yeni sistemine karşı olduklarını belirten açıklamalar yayınladı. İki taraf da yeni sisteme göre kulüplere rastgele verilecek wildcardlar (özel davetiye) ile düzenlenecek bir turnuvanın, Avrupa sporunun temellerine aykırı olduğunu belirterek yeni sistemi reddetti.

ULEB’den yapılan açıklama şu şekilde;

EuroLeague Ticari Varlıkları’nın (ECA) duyurduğu, 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olacak Euroleague'e yeni katılım sistemi duyurusunun ardından, ULEB ve üyeleri yeni sistemin Avrupa spor sisteminin temellerini reddettiğine dikkat çekmektedir. Avrupa spor sisteminin temelinde sportif başarıya dayanan ulusal şampiyonluklar üzerinden bir turnuvaya katılım vardır. Bu nedenle ULEB, yılda üç olmak üzere toplamda beş kulübe verilecek wildcardlar ile yüksek oranda rastgelelik sağlayacak bu sistemi reddetmektedir.

İspanya ACB Ligi ise yaptığı açıklama ile şu konulara dikkat çekmek istediğini belirtti;

- İspanya ACB Ligi, Euroleague tarafından tek taraflı olarak onaylanan yeni sistemi kesin olarak reddetmektedir.

- Avrupa basketbolu tarihi boyunca ve kıtanın en önemli spor turnuvalarında olduğu gibi, ulusal liglerin ana Avrupa yarışmalarına katılım hakkı kazandırdığı spor ekosisteminin sürdürülmesine ihtiyaç vardır.

- Ulusal ligler aracılığı ile gerçekleşen sınıflandırma sistemini değiştiren yeni sistemin üç tanesi yılda bir kez olmak üzere toplamda beş wildcard verme kararı yeni sistemin keyfe bağlı bir sistem olduğunu göstermektedir.