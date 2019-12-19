ULEB Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu
ULEB Avrupa Kupası’nda son 16 turunda gruplar ve temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Kendi gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler son 16 turuna çıkmayı başardı. Ülkemizi temsil eden Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ, son 16 turuna yükselmeyi başardı. İşte rakipleri..
ULEB Avrupa Kupası’nda son 16 turunda gruplar belli oldu. Normal sezonda altışarlı 4 grupta mücadele eden takımlardan, gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler adlarını son 16 turuna yazdırdı. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ, son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Darüşşafaka, E Grubu’nda İtalya’dan Segafredo Virtus, aynı ülkeden Dolomiti Energia ve Sırbistan’dan Partizan NIS ile eşleşti. Galatasaray, G Grubu’nda Rusya’dan UNICS Kazan, Fransa’dan Monaco ve Litvanya’dan Rytas ile mücadele edecek. TOFAŞ ise H Grubu’nda İspanya’dan Unicaja Malaga ve Joventut, Andorra’dan MoraBanc ile karşılaşacak.
Statü
Bu turda takımlar dörderli 4 gruba ayrıldı. 8 Ocak-4 Mart 2020’de çift devreli lig usulüne göre oynanacak son 16 turu maçlarının ardından gruplarda ilk 2 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Organizasyonda çeyrek final maçları 17 ve 25 Mart’ta, yarı final müsabakaları 31 Mart ve 8 Nisan’da oynanacak. ULEB Avrupa Kupası’nda şampiyon, 21 ve 27 Nisan’da oynanacak maçların ardından belli olacak.
ULEB Avrupa Kupası’nda son 16 turu grupları şöyle:
E Grubu:
Segafredo Virtus (İtalya)
Partizan NIS (Sırbistan)
Darüşşafaka Tekfen
Dolomiti Energia (İtalya)
F Grubu:
Umana Reyer (İtalya)
Germani Brescia (İtalya)
Ewe Baskets (Almanya)
Promitheas (Yunanistan)
G Grubu:
UNICS Kazan (Rusya)
Galatasaray Doğa Sigorta
Monaco (Fransa)
Rytas (Litvanya)
H Grubu:
Unicaja Malaga (İspanya)
MoraBanc (Andorra)
TOFAŞ
Joventut (İspanya)
İSTANBUL (AA)