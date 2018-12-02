2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Milli Takımımız ile birlikte I Grubu'nda yer alan İspanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

İspanya çekişmeli geçen maçı 72-68 kazanmayı başardı ve 10. maçında 8. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla İspanya, 2019 Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

İspanya, Çin'de düzenlenecek turnuvaya katılmayı hak kazanan 6. takım oldu. Daha önce Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan ve Litvanya 2019 Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişlerdi.

İspanya'da Jaime Fernandez 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Quino Colom ve Sebastian Saiz de 12'şer sayıyla oynadılar.

Ukrayna'da Vyacheslav Bobrov 21 sayıyla maçın en skoreri olurken Lypovyy, Herun ve Kravtsov 10'ar sayı ürettiler.