Ukrayna’ya yine korona engeli

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından bu hafta yeniden liglere başlayan Ukrayna’da şok bir gelişme yaşandı. Karpaty ile Mariupol arasında bugün oynanması planlanan mücadele öncesinde oyuncu ve teknik ekipte testleri pozitif çıkan isimler olunca maç ertelendi. Salgına yakalanan isimlerle ilgili bir açıklama yapılmazken, bu kişilerin koronavirüs belirtisi göstermediği de bildirildi. Ukrayna’da virüse 23 binden fazla insan yakalanmış, bine yakın da can kaybı yaşanmıştı. Ayrıca dün oynanan 3 karşılaşma, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.