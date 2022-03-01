Ukraynalı yıldızlardan orduya destek fonu

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi tüm şiddetiyle sürerken Ukrayna halkı saldırı kuvvetlerine yönelik dikkat çekici bir direnç gösteriyor. Futbolun Ukraynalı yıldızları da Ukrayna ordusuna yardım adına bir fon oluşturmuş durumdalar.

Daha önce Andriy Yarmolenko'nun Silahlı Kuvvetler'e ihtiyaçlar adına 3 milyon Ukrayna Grivnası bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Yarmolenko'nun toplu olarak yardım sağlanan fonda da olduğu belirtildi.





Ukrayna'nın yardım fonunda Andriy Yarmolenko'nun yanı sıra Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovskyi, Roman Yaremchuk, Viktor Kovalenko, Vitaliy Mykolenko gibi yıldızların olduğu belirtiliyor. Oyuncuların yanı sıra Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu, teknik direktör Sergiy Rebrov'un da katılımcılar arasında olduğu aktarılıyor.

Ukraynalı yıldızların oluşturduğu fonda ilk etapta 16.5 milyon Ukrayna Grivnası toplanırken bu miktarın sürekli olarak artış gösterdiği ifade ediliyor.