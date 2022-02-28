Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı

Portekiz Ligi'nde oynanan Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyleri diken diken anlar yaşandı.

Estádio da Luz'da oynanan mücadelenin 62. dakikasında Benfica adına Darwin Gabriel Núñez Ribeiro'nun yerine oyuna dahil olan Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk, tribünlerden büyük destek gördü.

Hürriyet'in haberine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek amacıyla "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" pankartlarının açıldığı tribünlerin hep bir ağızdan kendisine destek vermesine şaşıran 26 yaşındaki futbolcu, sahadaki ilk saniyelerinde duygusal anlar yaşadı.

Oyuna girerken kaptanlık pazubandı koluna takılan Roman Yaremchuk, tribünlerden gördüğü destek sonrası yaşadığı duygusallıkla gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan bu anlar tüyleri diken diken etti.

MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

"Sevgili Benfica kulübü, takım arkadaşlarım, teknik heyet, personel, yönetim ve tüm Portekiz halkı... Tüm Ukrayna bize göstermiş olduğunuz bu destekten dolayı size teşekkür ediyor. Ukrayna vatandaşlarının hayatlarının sonuna dek hatırlayacağı bir an yaşandı. Alkışlarınız benim için değil, bir ulus ve ailemi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi ve ülkemi koruyan askerler içindi."







