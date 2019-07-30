İlk yabancı transferini Almanya 2'nci Lig ekibi Karlsruhe'den Davonte Lacy ile gerçekleştiren Denizli temsilcisi, Ukrayna Ligi ekiplerinden BC Dnipro'da forma giyen Oleksandr Mishula'yı kadrosuna kattı. 1.98 boyundaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezon takımıyla 46 maça çıkarken, 16.1 sayı, 2.4 ribaunt, 4.2 asist, 1.4 top çalma ve 2.5 top kaybı ortalamalarıyla ile oynadı. Yerli oyuncu transferlerine de devam eden Denizli Basket, TBL ekiplerinden Karesi Spor'dan Doğukan Sönmez'i renklerine bağladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni sezonda takımlarına güvendiklerini belirterek, “Yapılan iç ve dış transferlerle takımımız güçlendi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde Denizli ve Merkezefendi'yi en iyi şekilde temsil edecek. Takımımızın, bu sezonda da birçok başarıya imza atacağına inanıyoruz" dedi.

DHA