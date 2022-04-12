Ukraynalı Marina Litovchenko madalyasını satışa çıkarttı

Ukraynalı Marina Litovchenko, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kazandığı altın madalyayı Rus işgalinde zarar gören mezun olduğu üniversiteye destek olmak amacıyla satışa çıkardı.

Kendisi için madalyanın ne kadar önemli olduğunu belirten Litovchenko, "Spor benim hayatım, hayatım ise mücadeledir. Burada yanımda destek olması çok önemli. Üniversite uzun zamandır benim yanımda. Bundan dolayı ben binası yıkılan, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin her gün yardıma ihtiyacı olduğu üniversiteme yardım etmeye karar verdim. Ödüllerim arasında en pahalı olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kazandığım altın madalya ödülümü, üniversitenin yaşaması ve çalışabilmesi için satmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.