Ukraynalı kadın basketbolculardan barış mesajı

Ukrayna temsilcisi BC Prometey, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmesinde Mersin’de Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi ile yarın 19.00’da karşılaşacak. Ukrayna temsilcisinin sporcuları ülkelerinde yaşanan savaşın son bulmasını istedi.

BC Prometey takım kaptanı Olga Dubrovina, “Her gün internetten ailelerimizle konuşmaya çalışıyoruz ancak şu an telefon hatlarında sıkıntı var. Şu an herkes çok korkmuş halde. Olabildiğince sakin kalmaya çalışıyoruz. Ukrayna’da kalan ailem ve arkadaşlarım için endişeleniyorum, çok üzgünüm. Buradan dünyaya mesaj vermek istiyorum. Gözlerinizi açın. Çocuklar ölüyor. Birinin haklı olması önemli değil, bu bir savaş ve bunun son bulması gerekiyor” dedi.

"UKRAYNALI OLMAKTAN DOLAYI GURUR DUYUYORUM"

Sporculardan Tetiana Yurkevichus da “Ailelerimizle hem internet üzerinden hem de telefon üzerinden görüşmeye çalışıyoruz. Burada olmak bizim için hem iyi hem kötü. Çünkü ailelerimizden uzaktayız. Bu duruma adapte olmaya ve sakin kalmaya çalışıyoruz. Şu an Ukraynalı olmaktan gurur duyuyorum. Şu an ülkemizde halkımız mücadele veriyor. Umarım bu olaylar bir an önce son bulur ama savaşmaktan başka çaremiz de yok. Rusya geri adım atmadıkça biz de savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZE DÖNME ŞANSIMIZ YOK"

Takım menajeri Anastasia Pochozek ise şunları söyledi:

“Ben Ukrayna’nın doğu kısmındayım, savaşa çok da yabancı değilim. Daha önce çok savaş gördüm. Orada erkek kardeşim var. Bodrumda yaşıyor. Bomba sesiyle uyuyup güne bomba sesiyle uyanıyor. Bu durum adil değil. Durum daha da kötüye gidiyor ve dua etmekten başka çaremiz de yok açıkçası. Ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz. Şu anda Ukrayna’ya dönme şansımız yok. Sınırlarda çok büyük çok büyük sıkıtılar var. Maçtan sonra ilk olarak Bulgaristan’a geri döneceğiz. Sonrası hakkında pek bilgimiz yok. Takımdaki herkes ailelerini merak ediyor, yanlarına dönmek istiyor. Savaşa hayır diyorum.”

Mersin’de çok iyi ağırlandıklarını söyleyen Ukrayna ekibinin sporcuları Türk misafir perverliğinden dolayı herkese teşekkür etti.

MERSİN, (DHA)