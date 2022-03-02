Ukraynalı eski biatloncu Yevgeny Malyshev, savaşta hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli müdahalesi sürerken Ukraynalı sporcular da üzücü vefat haberleri gelmeye devam ediyor. Futbolcu Dima Martynenko'nun ailesiyle yaşadığı eve isabet eden bomba sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından orduda görev yapan eski biatloncu Yevgeny Malyshev'in de hayatını kaybettiği açıklandı.





Eski biatloncu Malyshev'in saldırıların yoğun olarak yaşandığı Kharkiv bölgesinde Ruslarla girilen bir çatışma sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı. Henüz 19 yaşındaki Malyshev, Silahlı Kuvvetler'de sözleşmeli asker olarak görev almaktaydı.

10 Mart'ta 20 yaşını geride bırakacaktı

Yevgeny Malyshev, 10 Mart 2002 Kharkiv doğumluydu. Doğduğu bölgenin güvenliği için verdiği savaşta hayatını kaybetmese de 10 Mart'ta 20 yaşında olacaktı.

2018-19 ve 2019-20 yıllarında Ukrayna'nın biatlondaki genç millî takımlarında görev yaptı. 2020'de İsviçre Lozan'da düzenlenen Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmıştı. Sonrasında sözleşmeli olarak girdiği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile doğduğu şehir Kharkiv'i savunurken hayatını kaybetti.



