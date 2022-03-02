Ukrayna Millî Takımı'nın Premier Lig'de West Ham forması giyen yıldızı Andriy Yarmolenko, sosyal medya üzerinden Rus oyunculara tepki gösterdi. Yarmolenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli müdahaleisine tepki vermeyen Rus oyunculara sert ifadeler kullandı.





'Neden öylece oturup hiçbir şey söylemiyorsunuz?'

Rus oyuncuların sessiz kalmasına ilişkin Yarmolenko, "St. Petersburg'da doğdum ancak Ukrayna'da büyüdüm. Kendimi %100 Ukraynalı olarak görüyorum. Rus Millî Takımı oyuncularına sorularım var: Çocuklar, neden öylece oturup hiçbir şey söylemiyorsunuz? Ülkemizde insanları, eşlerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı öldürüyorlar ve hiçbir şey söylemiyorsunuz. Hiçbir şey hakkında yorum yapmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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'Yumurtalıklarınızı kamerada göstermeyi seviyorsunuz ama...'

Söylemlerini daha da sertleştiren Yarmolenko, "Çoğunuzu tanıyorum. Birçok tanıdığım var. Hepiniz bana başkanınızın yanlış yaptığı bu şeyin olmaması gerektiğini söylediniz. Beyler, insanları etkiliyorsunuz. Bu tepkinizi gösterin. Rica ediyorum, lütfen. Biliyorum yumurtalıklarınızı kamerada göstermeyi seviyorsunuz ama artık yumurtaları gerçek hayatta da göstermenin zamanı geldi" dedi.