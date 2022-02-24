Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonunun başlaması sonrası başkent Kiev'de yaşayan Brezilyalı oyuncular da ülkeyi terk etmek için harekete geçtiler. Aileleriyle birlikte bir otelde bulunan oyuncular, ülkeyi terk etme olanaklarının olmaması nedeniyle yetkililerden yardım istedikleri bir video paylaştılar.

Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev forması giyen oyuncular, aileleriyle birlikte başkent Kiev'de bir otelde kalıyorlar. Sadece üstlerindeki kıyafetlerle otele gelip burada toplandıklarını ifade ettiler. Ülkeyi terk etmelerinin bir yolu bulunmadığı çünkü hava yolunun uçuş yasağı ile kapalı, kara yolunun ise yakıt ihtiyacı nedeniyle sıkıntılı olduğunu belirttiler.





Sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoda; eşleri ve çocuklarıyla içinde bulunduklarını durumu anlattılar. Terk edilmiş hissettiklerinden, ne yapacaklarını bilemediklerinden şikayet ettiler.

Maçlarını Kiev'de oynayan Shakhtar Donetsk'in kadrosunda 11 Brezilyalı oyuncu varken (Dodô, Vitão, Marlon Santos, Ismaily, Maycon, Marcos António, Alan Patrick, David Neres, Dentinho, Tetê, Pedrinho ve Fernando) Dinamo Kiev'de de Vitinho forma giyiyordu.



