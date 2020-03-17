Kısa bir süre önceye kadar Avrupa'da corona virüsü salgınına rağmen devam eden ligler arasında yer alan Ukrayna'da da futbola ara verildi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, Football News'e konuştu ve corona virüsü salgını nedeniyle Ukrayna'daki futbol şampiyonalarının askıya alındığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada Pavelko, "Corona virüsü ile mücadelenin nasıl yoğun bir hale geldiğini görüyoruz. Bizler tüm karşılaşmaların süresiz olarak askıya alınması talebinde bulunduk. Karar, hükümet tarafından alındı. Liglerin devamı adına hükümetten müjde bekleyeceğiz. Resmi karar da bugün açıklanacak" ifadelerini kullandı.