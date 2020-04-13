Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 110 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle sağlık çalışanları mücadelesini sürdürüyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 85 sağlık çalışanında virüs tespit edildiğini, virüs bulaşan sağlık çalışanlarının sayısının 530'a yükseldiğini bildirdi. Ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 102 korona virüsü vakasının tespit edildiğini belirten Sağlık Bakanı Stepanov, virüs bulaşmış kişiler arasında sağlık çalışanların oranının yüzde 17 olduğunu belirtti.

Bakan Stepanov, sağlık çalışanlarına biyogüvenlik elbiseleri ve solunum maskeleri temini konusuna da değinerek, bu hafta 90 bin biyogüvenlik kıyafetinin satın alınması için anlaşma imzalanacağını aktardı. Stepanov ayrıca, sağlık çalışanlarına maaşlarının yüzde 300'ü oranında ek ödeme yapılacağını kaydetti.

Ölü sayısı 93'e yükseldi

Ukrayna genelinde 10 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 93'e yükseldi. Son 24 saatte 325 yeni vaka kayıtlara geçerken toplam vaka sayısı ise 3 bin 102'ye yükseldi. Virüs tedavisi görenlerden 97'ai iyileşerek taburcu oldu.

Covid-19'un en fazla görüldüğü şehirler ise 495 vaka ile Kiev ve 462 vaka ile Çernovtsi oldu.