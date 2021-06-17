2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2020 C Grubu'nda günün ilk maçında ilk maçlarını kaybeden Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. İki takımda gruptaki ilk puanları ve galibiyetleri için mücadele edecek. Ukrayna grubun ilk maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup olmuştu. Makedonya ise Avusturya'ya 3-1 kaybetmişti.

Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

National Arena'da bugün saat 16.00'da başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ukrayna - Kuzey Makedonya muhtemel 11'ler...

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, S.Ristovski, Musliu, D.Velkovski, Alioski, Nikolov, Ademi, Bardi, Elmas, Pandev, Trajkovski