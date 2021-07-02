Dünya futbolunda yeniden söz sahibi olmakta kararlı olan ve tek büyük kupasını evinde 1966'da Dünya Kupası'nı kazanarak başaran İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalde Ukrayna ile kapışacak. Son 16'da Almanlar'ı 2-0 deviren İngilizler, favori çıktığı mücadeleyi kazanıp, 1996'dan sonra ilk kez yarı finale çıkmak istiyor. İsveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek şampiyona tarihinde ilk kez Son 8'e kalma başarısı gösteren Ukrayna ise Yarmolenko ve Yaremchuk'un önderliğinde sürpriz peşinde. Ukrayna, güçlü rakibini 1 kez yendi, 6 kez berabere kaldı ve 4 kez yenildi; attıkları 3 gole ise İngilizler, 9 golle karşılık verdi.

Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Ukrayna-İngiltere maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ukrayna - İngiltere muhtemel 11'ler:

#UKR: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane







