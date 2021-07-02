Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere, favori olarak çıktığı EURO 2020 çeyrek finalde Ukrayna ile karşılaşacak. İngilizler, tek büyük kupasını kazandığı Wembley'de yeniden dünya futboluna damga vurmak istiyor. Kupanın sürpriz takımlarından olan Ukrayna ise çıkışını yıldızlar topluluğu rakibi karşısında sürdürmeye çalışacak. Peki, Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ukrayna - İngiltere maçı öncesi detaylar haberimizde.
Dünya futbolunda yeniden söz sahibi olmakta kararlı olan ve tek büyük kupasını evinde 1966'da Dünya Kupası'nı kazanarak başaran İngiltere, EURO 2020 çeyrek finalde Ukrayna ile kapışacak. Son 16'da Almanlar'ı 2-0 deviren İngilizler, favori çıktığı mücadeleyi kazanıp, 1996'dan sonra ilk kez yarı finale çıkmak istiyor. İsveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek şampiyona tarihinde ilk kez Son 8'e kalma başarısı gösteren Ukrayna ise Yarmolenko ve Yaremchuk'un önderliğinde sürpriz peşinde. Ukrayna, güçlü rakibini 1 kez yendi, 6 kez berabere kaldı ve 4 kez yenildi; attıkları 3 gole ise İngilizler, 9 golle karşılık verdi.
Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Ukrayna-İngiltere maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ukrayna - İngiltere muhtemel 11'ler:
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane