Ukrayna basını duyurdu: Lucescu geri mi dönüyor?

Spor Toto Süper Lig 'in 11 haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Wout Weghorst'un 35. saniyede attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçen siyah - beyazlılar skoru koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Son altı maçında bir galibiyet alabilen Beşiktaş'ta eleştiri okları iyiden iyiye Teknik Direktör Valerien Ismael'e yöneldi. Siyah - beyazlı yönetim Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırmayı planlarken bir yandan da teknik direktör arayışlarına başladı.





LUCESCU KIEV'DEN AYRILIYOR

Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu ismi siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan biri.

Dinamo Kiev'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı takımdan bir türlü istediği verimi alamadığı için ve özellikle Avrupa'daki rakiplerle eşit şartlarla mücadele edemedikleri için Kiev'den ayrılmak istiyor.

Ukrayna'da yayın yapan Fanday.net, Rumen hocanın takımdan ayrılmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi; "Lucescu takımdan memnun değil. Takımın oyununu üst seviyeye taşıyamıyor. Dünya Kupası başladığında ya da bittiğinde yolların yüksek ihtimalle ayrılır."

RUMEN GAZETECİ DE AÇIKLADI

Ukraynalı gazeteci Viktor Vacko da konuyla ilgili olarak; "Savaştan dolayı transfer yapılamadı ve birçok oyuncu sakat. Lucescu hiç mutlu değil. Takımın üzerinde eskisi kadar etkisi yok.

Lucescu ile oyuncular arasında bağlar koptu. Kan değişimi olmalı" ifadelerini kullandı.





Valerien Ismael ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en güçlü adaylar Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş.