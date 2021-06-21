Ukrayna - Avusturya EURO 2020 maçı (CANLI)

EURO 2020 C Grubu'nda 3. ve son maçlar bu akşam oynanacak. 3'er puanlı Ukrayna ve Avusturya, Cüneyt Çakır'ın yöneteceği son maçta ikincilik için kapışacak. Ukrayna'ya bu mücadelede beraberlik yetiyor. Ancak Avusturya için galibiyet şart.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Savunmanın arkasına sarkan Yarmolenko, sağ kanattan topu taşıdı. Golcü futbolcunun ceza sahası içerisine yaptığı sert ortada top kalecide kaldı.

Dakika 21 GOL: Avusturya Christoph Baumgartner'in golüyle 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde topa dokunan Baumgartner, takımını Ukrayna karşısında öne geçirdi.

Ukrayna - Avusturya ilk 11'ler:

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk

Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Arnautovic

Ukrayna - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ulusal Arena’da oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

EURO 2020 C Grubu puan durumu

1- Hollanda / 6 puan

2- Avusturya / 3 puan

3- Ukrayna / 3 puan

4- Kuzey Makedonya / 0 puan







