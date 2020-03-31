Ujfalusi: En iyilerden biri Terim’di

Galatasaray’ın eski savunma oyuncularından Ujfalusi, bir dönem Bursaspor forması da giyen, Fiorentina’dan takım arkadaşı Frey’in sosyal medya sorularını yanıtladı. Galatasaray günlerinden bahseden Ujfa, “Galatasaray bir başkaydı. Orada iki şampiyonluk, iki de kupa zaferi yaşadım. Birinde oynamıyordum, idari olarak çalışıyordum. Mancini vardı, efsane Taffarel vardı” dedi.

Ujfalusi, çalıştığı en iyi teknik direktörler sorulduğunda ise “Beni futbola ve milli takıma kazandıran Karel Brückner var. Sonra beni sağ kanatta kullanan Prandelli var. O olmasaydı tüm kariyerim boyunca stoper oynardım. Son olarak da elbette Fatih Terim” cevabını verdi.