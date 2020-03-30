Ujfalusi çalıştığı en iyi teknik direktörleri açıkladı

Galatasaray'da hem oyuncu olarak hem de idari anlamda görev alan efsane isimlerden Tomas Ujfalusi, ligimizde daha önce Bursaspor forması giymiş Fiorentina'da birlikte oynadığı Sebastian Frey'in sosyal medya üzerinden sorularını cevapladı.

Galatasaray günlerine değinen Ujfalusi, "Orada iki şampiyonluk, iki de kupa zaferi yaşadım. Birinde oynamıyordum. O zaman idari olarak çalışıyordum. Mancini vardı, efsane Taffarel vardı" dedi.

Bek oynamayı mı stoper oynamayı mı seviyordu sorusunda da Galatasaray günlerine değinen Ujfalusi, "Bek oynamayı sevmiştim çünkü ileri gidebiliyordum. Ama özümde her zaman bir merkez oyuncusuydum ki Galatasaray'da orada oynadım. Atletico'da merkezde başlamıştım ama bazen kanatta da oynuyordum" dedi.

Prandelli ve Terim

Son olarak kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörleri açıklayan Çek oyuncu, "Beni futbola ve milli takıma kazandıran Karel Brückner var. Sonra beni sağ kanatta kullanan Cesare Prandelli var. O olmasaydı tüm kariyerim boyunca stoper oynardım. Son olarak da Fatih Terim" ifadelerini kullandı.