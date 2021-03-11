MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum Özel" programının konuğu oldu. Türkiye'deki hakemlerin performansıyla ilgili ''Bence şu ana kadarki hakemlerin performansları iyi'' ifadelerini kullanan Uilenberg, yabancı hakem konusu ve VAR'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yabancı hakem açıklaması

''Yabancı hakemlerin başka ülkede görev almasını desteklemiyorum. Son 3-4 senedir Yunanistan'da önemli maçlar için Avrupa'dan hakem davet ediyorlar. Bu performansları incelediğimizde aslında yerel hakemlerin yapabileceği hataları yabancı hakemler de yapabiliyor. Fark sadece insanlar yabancı hakemlerin yaptığı hataları daha kolay kabul ediyor. Yurt dışından hakem getirdiğinizde kendi hakem yapınıza zarar verirsiniz. Yabancı hakemler de hata yapabiliyor.''

"Üç ana adımımız var. UEFA talimatları, oyun kuralları ve 'VAR' protokollerini uygulamak"

Jaap Uilenberg, ''Bütün eğitimlerimizi UEFA talimatlarına göre hazırlıyoruz. Üç ana adımımız var. UEFA talimatlarını, oyun kurallarını ve 'VAR' protokollerini uygulamak. Son yıllarda oyun kurallarında çok değişiklik oldu. Futbolseverler bu değişiklikleri takip etmekte zorlanabilir. Hakemlere, karışık bir pozisyon varsa takım kaptanlarına durumu izah etmelerini söylüyoruz. Monitörden pozisyonu izleyen hakem de hata yapabilir, o da insan. Yaş sebebiyle görevini bırakan hakemlere 2 yıl daha VAR hakemliği yapma şansı tanıyoruz.''

''Türkiye'deki tartışmaları gördükten sonra sanki hakemler oyunculardan daha önemliymiş gibi davranılıyor. Aslında oyuncular hakemlerden daha önemlidir. Maç sonu oyunun kalitesi yerine hakemlerin performansı konuşuluyor. Teknik direktörlerin üzerindeki baskıyı anlıyoruz ancak maçtan sonra hakemlerin hemen hemen her kararlarını eleştiriyorlar. Hakemler oyunda yardımcı unsurdur. Oyun oyuncular etrafında dönmelidir.''

''Dürüst olmak gerekirse hakemler bazen hata yapabiliyorlar. Ama buradaki hakemleri çok iyi tanıyorum hiç biri bilerek kasten hata yapmaz. Buradaki hakemlerin hepsinin adil olduğunu düşünüyorum. Bence şu ana kadarki hakemleri performansları iyi.''

''VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını UEFA ve FIFA tavsiye etmiyor. Biz de bu sebeple bu kayıtları kendi iç organizasyonlarımızda seminerlerimizde kullanıyoruz.''