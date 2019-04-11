Uilenberg hakemlerimizi izleyecek

Uilenberg bu hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. ve Spor Toto 1.Lig'de oynanacak olan İstanbulspor A.Ş.-Osmanlıspor FK, Eskişehirspor-Birevim Elazığspor ve Altınordu-A.Ş.-Ümraniyespor karşılaşmalarında hakemlerimizi izleyecek ve maç sonralarında hakemlerimizle detaylı analizler yaparak, bu konuda Merkez Hakem Kurulu'na rapor sunacak.

Jaap Uilenberg daha sonra Merkez Hakem Kurulu Nisan ayı Süper Lig Hakem seminerinde hakemlerimize eğitim verecek.

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