Uilenberg geri döndü

Hakemlerin yaptığı hataları en aza indirgemek ve yeteneklerini geliştirmeye önem veren Çelik’in ilk adımı ise MHK’da daha önce uzun bir süre danışmanlık yapan Jaap Uilenberg’i geri getirmek oldu. Rosetti’nin UEFA Hakem Komitesi’nin başına geçmesiyle geçen sezondan bu yana danışmansız çalışan TFF, yeniden Uilenberg’in katkısını alacak. Bugün İstanbul’a gelip Riva’ya geçecek olan tecrübeli futbol adamının, 15 günde bir gelerek hakemlere seminerler vereceği öğrenildi.