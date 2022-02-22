Uğurtay, Jebel Ali Stakes için kayıt yaptırdı

15 Ocak Cumartesi günü World Cup Karnavalı kapsamında start almak üzere Dubai’ye uçan, Uğur Kıraloğlu’nun sahibi olduğu, Erhan Dıblen’in antrene ettiği, Grup 1 koşu galibi temsilcilerimizden Uğurtay, 27 Şubat Pazar günü Jebel Ali Hipodromunda gerçekleştirilecek olan, yaklaşık 1950 metre mesafeli kum pistteki Jebel Ali Stakes (Listed) için kayıt yaptıran 13 safkan arasında yer aldı.

11 Şubat Cuma katıldığı Curlin Stakes’te jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde dördüncülük elde eden Uğurtay’ın Jebel Ali Stakes’teki muhtemel rakipleri arasında aygırımız Super Saver’ın G3 koşu galibi kızı Down On Da Bayou, G3 koşu galibi Irish Freedom, Grup koşu plasesi bulunan Tenbury Wells, Listed koşu galipleri Maydanny ve Saltarin Dubai, Uğurtay ile birlikte start aldığı Curlin Stakes’te ikinci olan Sanad Libya gibi isimler bulunuyor.