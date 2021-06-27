Usta oyuncu Uğurtan Sayıner, hayata gözlerini yumdu. Bizimkiler dizisindeki Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, "Sevim Koş" repliği ile hafızalara kazınmıştı. Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

Uğurtan Sayıner kaç yaşında ve neden vefat etti?

Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak 77 yaşında hayatını kaybetti.

Uğurtan Sayıner kimdir?

Uğurtan Sayıner, 1944 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı.

İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.