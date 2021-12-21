Uğurlu: 'Kasımpaşa ligde yukarılara çıkacak'

Süper Lig ’in 18. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, zor bir deplasmana iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Antalyaspor’un Nuri Şahin’in göreve gelmesinden sonra yukarı doğru bir ivme kazandığını dile getiren Uğurlu, “İç sahada hiç puan kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Kasımpaşa oldukça kaliteli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bu takımı ligde daha da yukarı çıkacağız, bundan eminiz. Bizim oynamak istediğimiz futbol birlikte, beraber ev aynı anda aynı şeyi sahaya yansıtmak. Bunu da en kısa sürede yapacağız. Ligin en altındayız bunun farkındayız. Kasımpaşa takımı en yakın zamanda ligde yukarılara çıkacaktır bundan herkes emin olabilir” ifadelerine yer verdi.

ANTALYA (İHA)