Uğurcan’a terapi

Özellikle Eddie Newton dönemindeki başarısız takım savunmasının sıkıntısını çeken Uğurcan, Erzurumspor mücadelesini ise gol yemeden tamamlamıştı. Buna rağmen son bölümlerde kritik bir kaç topu sektiren Milli eldiven ile Abdullah Avcı ve yardımcıları özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Uğurcan’a adeta terapi uygulanırken, Trabzonspor’un hocasının, “Sen ligin en iyi kalecisisin. Bundan kimsenin şüphesi yok. Arkada sağlam kalman tüm takıma güven verir. 90 dakika aynı konstrasyonla devam et” dediği öğrenildi.