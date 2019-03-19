Uğurcan'a ilk teklif Malaga'dan

La Liga temsilcisi, Trabzonspor’un 21 yaşındaki file bekçisini bir süredir izletiyor. Malaga’nın lig sonu Uğurcan için düğmeye basacağı öğrenildi.

19 Mart 2019, Salı 10:39
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Uğurcan'a ilk teklif Malaga'dan

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı kalması ve Esteban Alvarado’nun ayrılması sonrası kaleye geçen Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İspanyol La Liga ekiplerinden Malaga’nın Bordo-Mavililer’in alt yapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisini takibe almak için bir süreden beri scoutlarını Türkiye’ye gönderdiği ortaya çıktı. A Milli Takım’ın yeni hocası Şenol Güneş tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için Ay-Yıldızlılar’ın aday kadrosuna davet edilen Uğurcan, bu sezon Süper Lig’de 12 karşılaşmaya çıkarken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Genç eldiven son Erzurum mücadelesinde yaptığı 7 kurtarışla alınan üç puanın mimarlarından biri olmuştu. (Star)


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