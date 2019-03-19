Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı kalması ve Esteban Alvarado’nun ayrılması sonrası kaleye geçen Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İspanyol La Liga ekiplerinden Malaga’nın Bordo-Mavililer’in alt yapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisini takibe almak için bir süreden beri scoutlarını Türkiye’ye gönderdiği ortaya çıktı. A Milli Takım’ın yeni hocası Şenol Güneş tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için Ay-Yıldızlılar’ın aday kadrosuna davet edilen Uğurcan, bu sezon Süper Lig’de 12 karşılaşmaya çıkarken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Genç eldiven son Erzurum mücadelesinde yaptığı 7 kurtarışla alınan üç puanın mimarlarından biri olmuştu. (Star)



