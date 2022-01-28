Konyaspor , TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattı ve genç oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil Beyazlılar'ın Uğurcan'ın bonservisi için Akdeniz ekibine 300 bin Euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

Kulüpten yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

''İttifak Holding Konyaspor'umuz, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Uğurcan Yazğılı ile sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, As Başkanımız Süleyman Oğuz katıldı. Ön libero, sağ bek ve sağ stoper mevkilerinde görev yapan Uğurcan Yazğılı, bu sezon Adanaspor forması ile 21'i TFF 1. Lig olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada forma giydi. 3,5 yıllık kontrat imzaladığımız Uğurcan, takımımızda 24 numaralı formayı terletecek.''







