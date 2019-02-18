Uğurcan ve Novak son anda

Ligin 22. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Trabzonspor’a zorlu mücadele öncesinde sakatlardan kötü haber geldi. Hafta içi yapılan idmanlarda takımla beraber çalışan ve dün 11’de başlamaları beklenen Uğurcan Çakır ile Filip Novak ağrılarının bulunması nedeniyle 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. Karaman, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında olduğu gibi Uğurcan’ın yokluğunda kaleyi 18 yaşındaki Arda Akbulut’a emanet ederken, sol bekte de formayı Vahid Amiri’ye verdi.