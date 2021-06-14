Uğurcan Özer adım adım hedefe doğru

Fransa’da yapılan Besançon Paratriatlon Dünya Kupası’nda yarışan milli triatlet Uğurcan Özer, 2020 Paralimpik Oyunları’nda yarışmak için kota almaya bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa’daki yarışı 9. sırada bitiren Uğurcan, paralimpik oyunlara katılmak için ikinci kez katılım puanını hanesine yazdırdı.

Uğurcan’ın antrenörü Mert Onara, üst sıralardaki sporcularla farkın gün geçtikçe kapandığını anlatarak, "Alanya’da 2019 yılında ilk uluslararası yarışını koşmasından bu yana Uğurcan çok hızlı bir gelişim kaydetti. Milli sporcumuz, Basençon’un ardından 20 Haziran tarihinde İspanya’nın Coruna şehrinde yapılacak bir başka Dünya Kupası yarışında da mücadele edecek. Burada da hedefimiz, elimizden gelen en iyisini yapmak, yarışı en iyi derece ile bitirmek." ifadelerini kullandı.