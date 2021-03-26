Trabzonspor’da zaten bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Uğurcan, dünya devi Hollanda önünde de yıldızlaşmayı başardı. Kalesine gelen 9 şutun 7’sini kurtaran Uğurcan, Memphis Depay’ın son anlardaki penaltısında da gole izin vermedi. Mükemmel bir maç çıkaran 24 yaşındaki file bekçisi, yarınki Norveç sınavında da kalede olmaya devam edecek.