Uğurcan Milli Takım'daki yerini garantiledi
Milli Takım'da, Hollanda karşılaşması öncesi en çok merak edilenlerin başında, kalede kimin oynayacağı geliyordu. Teknik direktör Şenol Güneş, Portakallar’a karşı tercihini, Mert Günok, Altay Bayındır ve Gökhan Akkan’dan yana değil, Uğurcan Çakır’dan yana kullandı.
Trabzonspor’da zaten bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Uğurcan, dünya devi Hollanda önünde de yıldızlaşmayı başardı. Kalesine gelen 9 şutun 7’sini kurtaran Uğurcan, Memphis Depay’ın son anlardaki penaltısında da gole izin vermedi. Mükemmel bir maç çıkaran 24 yaşındaki file bekçisi, yarınki Norveç sınavında da kalede olmaya devam edecek.