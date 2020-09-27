Uğurcan da korkuttu...

Abdulkadir Parmak’ın ardından dün Uğurcan Çakır da sakatlık yaşadı. Kendini yere bırakan başarılı file bekçisi, tedavisinin ardından oyunda kaldı. Yeni Malatyaspor karşısında tamamlayabileceğini söyleyen milli file bekçisi, 86. dakikada çok kritik bir kurtarışa imza attı. Kasığını tutarak 90 dakikayı bitiren Uğurcan’ın kesin durumu bugün netlik kazanacak. Başarılı eldiven her ihtimale karşı kontrolden geçirilecek.