Ligde ilk 9 içerisindeki takımlar arasında Trabzonspor , en kötü averaja sahip ekip durumunda. Kalesini gole kapatmakta ciddi sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, geride kalan 10 hafta içerisinde attığı 15 gole karşın kalesinde 13 gol gördü ve artı 2 averaj yapabildi. Bu 9 takım arasında en kötü averaja sahip takım olmasının yanı sıra kalesinde gördüğü 13 topla en fazla gol yiyen takım da olan Karadeniz ekibini Beşiktaş ve Gaziantep FK yedikleri 12 golle takip etti.

Son 5 karşılaşmada sadece bir kez gol yemeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. Trabzonspor ayrıca son 5 mücadelenin 3'ünde iki veya daha fazla gol yedi. (Sabah)